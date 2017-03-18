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На перекритій трасі Київ-Варшава утворилася автомобільна черга довжиною два кілометри

Пропускають лише пасажирські автобуси і карети "швидкої"
Блокування руху на трасі Київ - Варшава у Сарненському районі Рівненської області продовжується.
На перекритій трасі Київ-Варшава утворилася автомобільна черга довжиною два кілометри Фото:.ukrinform.

Про це повідомляє канал "112 Україна".

"Людей, якщо порівнювати з ранком, стало менше, але траса все одно перекрита, пропускають лише пасажирські автобуси і карети "швидкої". Кілометрова черга з фур і легковиків зараз утворилася з одного боку, така ж черга – з іншого", – йдеться в повідомленні.

За словами кореспондента, ситуація на місці спокійна і контрольована.

"Люди чекають, щоб відбувся суд над одним із затриманих напередодні копачів бурштину. Йому сьогодні мають обрати запобіжний захід, і після цього, можливо, розблокують трасу", – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці копачі бурштину перекрили ділянку міжнародної траси Київ-Варшава.

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18 03 2017 20:40
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