На перекритій трасі Київ-Варшава утворилася автомобільна черга довжиною два кілометри

Блокування руху на трасі Київ - Варшава у Сарненському районі Рівненської області продовжується.

Про це повідомляє канал "112 Україна".

"Людей, якщо порівнювати з ранком, стало менше, але траса все одно перекрита, пропускають лише пасажирські автобуси і карети "швидкої". Кілометрова черга з фур і легковиків зараз утворилася з одного боку, така ж черга – з іншого", – йдеться в повідомленні.

За словами кореспондента, ситуація на місці спокійна і контрольована.

"Люди чекають, щоб відбувся суд над одним із затриманих напередодні копачів бурштину. Йому сьогодні мають обрати запобіжний захід, і після цього, можливо, розблокують трасу", – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці копачі бурштину перекрили ділянку міжнародної траси Київ-Варшава.