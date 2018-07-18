На переможців конкурсу до ДБР чекає ще одна перевірка, – Труба

Він пояснив, що після завершення конкурсу ДБР має перевірити кожного переможця

Рішення про призначення 27 переможців конкурсу на керівні посади в Державному бюро розслідувань буде приймати директор бюро Роман Труба після проведення перевірки.

"Йдеться про спеціальну перевірку державними органами влади. Також очікуємо інформацію про переможців від Ради громадського контролю та експертів від профільних організацій", – сказав Труба, повідомляє прес-служба ДБР.

Він пояснив, що після завершення конкурсу ДБР має перевірити кожного переможця.

"Ми слідкували за конкурсним відбором, але не мали повноважень втручатися, перевіряти інформацію. Ця можливість була у зовнішньої комісії під час співбесід", – додав він.

За словами Труби, інформація буде ретельно перевірятися, але "чиїсь висновки" не є приводом для "одностайного погодження".

Також комісія на засіданні оголосила другу хвилю конкурсу на 44 керівні посади.

Нагадаємо, що на засіданні 18 липня конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на керівні посади Державного бюро розслідувань. Затверджений список комісія передала на узгодження директору ДБР.