На першому засіданні новий уряд Орбана ухвалив "Меморандум захисту закарпатських угорців"

На першому засіданні новий кабінет міністрів Угорщини прийняв меморандум про захист закарпатських угорців.

Про це заявив речник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Берталон Гаваші, повідомляє "Закарпаття онлайн".

Прем'єр-міністр у п'ятницю ввечері провів урочисте засідання нового уряду Угорщини в Культурному центрі Клебельсберга у Будапешті.

Як зазначив речник, на своєму першому засіданні кабінет міністрів створив указ про мандати і повноваження членів уряду та прийняв меморандум про захист закарпатських угорців, який також був направлений до прем'єр-міністрів всіх країн-членів НАТО та Генерального секретаря Організації.

У цьому документі угорський уряд пропонує, щоб країни члени НАТО враховували проблеми національних меншин в Україні, пов'язані з українськими законами, які, на думку урядовців сусідньої країни, порушують права меншин.

Нагадаємо, у травні 2018 року парламент Угорщини переобрав Віктора Орбана на пост прем'єр-міністра країни.

Представники уряду Угорщини передали Закарпатській області партію вакцини від кору, паротиту і краснухи M-M-RVAXPRO, а також п'ятикомпонентну вакцину Пентаксим загальною вартістю 600 тис. євро.

Представники угорського відділення організації Greenpeace звернулися з листом до Міністерства внутрішніх справ, Управління водного господарства та відповідальних за Гельсінську конвенцію, аби Україну покарали за сміття в річках.