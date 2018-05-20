На першому засіданні новий уряд Орбана ухвалив "Меморандум захисту закарпатських угорців"
Про це заявив речник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Берталон Гаваші, повідомляє "Закарпаття онлайн".
Прем'єр-міністр у п'ятницю ввечері провів урочисте засідання нового уряду Угорщини в Культурному центрі Клебельсберга у Будапешті.
Як зазначив речник, на своєму першому засіданні кабінет міністрів створив указ про мандати і повноваження членів уряду та прийняв меморандум про захист закарпатських угорців, який також був направлений до прем'єр-міністрів всіх країн-членів НАТО та Генерального секретаря Організації.
У цьому документі угорський уряд пропонує, щоб країни члени НАТО враховували проблеми національних меншин в Україні, пов'язані з українськими законами, які, на думку урядовців сусідньої країни, порушують права меншин.
Нагадаємо, у травні 2018 року парламент Угорщини переобрав Віктора Орбана на пост прем'єр-міністра країни.
Представники уряду Угорщини передали Закарпатській області партію вакцини від кору, паротиту і краснухи M-M-RVAXPRO, а також п'ятикомпонентну вакцину Пентаксим загальною вартістю 600 тис. євро.
Представники угорського відділення організації Greenpeace звернулися з листом до Міністерства внутрішніх справ, Управління водного господарства та відповідальних за Гельсінську конвенцію, аби Україну покарали за сміття в річках.
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