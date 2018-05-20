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На першому засіданні новий уряд Орбана ухвалив "Меморандум захисту закарпатських угорців"

Прем'єр-міністр Угорщини провів урочисте засідання нового уряду
На першому засіданні новий кабінет міністрів Угорщини прийняв меморандум про захист закарпатських угорців.
На першому засіданні новий уряд Орбана ухвалив "Меморандум захисту закарпатських угорців" Фото: reuters.com

Про це заявив речник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Берталон Гаваші, повідомляє "Закарпаття онлайн".

Прем'єр-міністр у п'ятницю ввечері провів урочисте засідання нового уряду Угорщини в Культурному центрі Клебельсберга у Будапешті.

Як зазначив речник, на своєму першому засіданні кабінет міністрів створив указ про мандати і повноваження членів уряду та прийняв меморандум про захист закарпатських угорців, який також був направлений до прем'єр-міністрів всіх країн-членів НАТО та Генерального секретаря Організації.

У цьому документі угорський уряд пропонує, щоб країни члени НАТО враховували проблеми національних меншин в Україні, пов'язані з українськими законами, які, на думку урядовців сусідньої країни, порушують права меншин.

Нагадаємо, у травні 2018 року парламент Угорщини переобрав Віктора Орбана на пост прем'єр-міністра країни.

Представники уряду Угорщини передали Закарпатській області партію вакцини від кору, паротиту і краснухи M-M-RVAXPRO, а також п'ятикомпонентну вакцину Пентаксим загальною вартістю 600 тис. євро.

Представники угорського відділення організації Greenpeace звернулися з листом до Міністерства внутрішніх справ, Управління водного господарства та відповідальних за Гельсінську конвенцію, аби Україну покарали за сміття в річках.

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20 05 2018 23:00
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