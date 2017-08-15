На першу платну дорогу в Україні планують потратити $300 млн
"Мова йде про абсолютно нову дорогу. Як альтернатива, буде безкоштовна діюча дорога - траса Київ-Біла Церква. Зараз йде підготовка техніко-економічного обґрунтування дороги, тому говорити про точну вартість поки занадто рано, але орієнтовно це буде близько $300 млн", - розповів в. о. голови "Укравтодору" Олександр Кава, передає УНІАН.
За словами Кави, будівельні роботи можуть розпочатися у 2019 році і триватимуть до 2021 року.
"Поки говорити про терміни рано, так як необхідно внести зміни до закону про будівництво доріг на основі концесії. Якщо законопроект №6766 буде прийнятий парламентом у 2017 році, то є шанс, що тендер і викуп землі під проект буде здійснений у 2018 році, тоді будівельні роботи можуть розпочатися у 2019 році і триватимуть до 2021 року", - зазначив він.
Також Кава зазначив, що будівництво дороги буде здійснюватися виключно за рахунок коштів інвестора.
"Оскільки ця дорога концесійна, то договір передбачає, що інвестор сам вкладає гроші в цей проект, а потім протягом 25 років експлуатує і стягує плату за проїзд, тим самим покриває свої витрати", - сказав він, додавши, що на даний момент зацікавленість проявляють 5 іноземних компаній, які реалізували концесійні договори з будівництва доріг у країнах Євросоюзу.
Нагадаємо, Державне агентство автомобільних доріг України погодило технічне завдання на розробку проектної документації для будівництва Північної об’їзної автомобільної дороги м. Львів.
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