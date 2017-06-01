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На під'їзді до Львова зламався поїзд "Інтерсіті"

Через поломку відбулась затримка руху інших поїздів
На під'їзді до Львова зламався поїзд "Інтерсіті" №743 сполученням "Дарниця-Трускавець", який прямує через Київ і Львів.
На під Фото: capital.ua

За словами пасажирів, поїзд зламався в дорозі, не доїхавши до Львова  50 км. В поїзді немає електрики і поступово знижується температура, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Поїзд мав прибути до Львова о 22:23.

Пасаажирам пояснили, що виникли проблеми з пантографом (так сказали), який передає струм, через це поїзд не може їхати.

Світло також виключили, щоб зберегти запаси струму, через це холодно, на дворі -11, усі сидять в куртках.

Через приблизно дві години після поломки, о 00:13 після проведення ремонтних робіт поїзд продовжив рух.

Водночас, як стало відомо iPress.ua, через поломку "Інтерсіті", інші поїзди прибули до Львова із запізненням, деякі із них запізнилися від часу прибуття на чотири години.

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06 01 2017 06:21
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