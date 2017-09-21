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На підприємствах, що будували корпуси табору "Вікторія", відбулися обшуки

Правоохоронні органи вилучили документацію у суб’єкта господарювання, який здійснював вогнезахист дерев’яних конструкцій
У середу, 20 вересня, у ході розслідування всіх обставин, що призвели до загибелі дітей в одеському таборі "Вікторія", співробітники прокуратури та поліції провели санкціоновані обшуки на підприємствах, які здійснювали будівництво та реконструкцію корпусів дитячого оздоровчого комплексу.
На підприємствах, що будували корпуси табору "Вікторія", відбулися обшуки Фото: dumskaya.net

Правоохоронні органи вилучили документацію у суб’єкта господарювання, який здійснював вогнезахист дерев’яних конструкцій і у підприємства, що згідно документам виступало замовником сигналізаційних систем, повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Наразі слідство вивчає відповідну фінансову документацію про відкриття та розпорядження рахунками, рух, одержання коштів на вказані заходи тощо.

Нагадаємо, що Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).

Додамо, що в Одесі декілька сотень протестувальників намагалия пройти до будівлі міської ради і зустрітися з міським головою Геннадієм Трухановим.

Згодом депутати Одеської міськради оголосили "безстрокову" перерву в сесії через безлади на Думській площі.

Також вчора мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про відставку віце-мера з гуманітарних питань Зінаїди Цвірінько.

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21 09 2017 08:55
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