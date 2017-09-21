На підприємствах, що будували корпуси табору "Вікторія", відбулися обшуки
Правоохоронні органи вилучили документацію у суб’єкта господарювання, який здійснював вогнезахист дерев’яних конструкцій і у підприємства, що згідно документам виступало замовником сигналізаційних систем, повідомляє прес-служба обласної прокуратури.
Наразі слідство вивчає відповідну фінансову документацію про відкриття та розпорядження рахунками, рух, одержання коштів на вказані заходи тощо.
Нагадаємо, що Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).
Додамо, що в Одесі декілька сотень протестувальників намагалия пройти до будівлі міської ради і зустрітися з міським головою Геннадієм Трухановим.
Згодом депутати Одеської міськради оголосили "безстрокову" перерву в сесії через безлади на Думській площі.
Також вчора мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про відставку віце-мера з гуманітарних питань Зінаїди Цвірінько.
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