На підприємствах, що будували корпуси табору "Вікторія", відбулися обшуки Правоохоронні органи вилучили документацію у суб’єкта господарювання, який здійснював вогнезахист дерев’яних конструкцій

У середу, 20 вересня, у ході розслідування всіх обставин, що призвели до загибелі дітей в одеському таборі "Вікторія", співробітники прокуратури та поліції провели санкціоновані обшуки на підприємствах, які здійснювали будівництво та реконструкцію корпусів дитячого оздоровчого комплексу.

Фото: dumskaya.net

Правоохоронні органи вилучили документацію у суб’єкта господарювання, який здійснював вогнезахист дерев’яних конструкцій і у підприємства, що згідно документам виступало замовником сигналізаційних систем, повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Наразі слідство вивчає відповідну фінансову документацію про відкриття та розпорядження рахунками, рух, одержання коштів на вказані заходи тощо. Нагадаємо, що Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни). Додамо, що в Одесі декілька сотень протестувальників намагалия пройти до будівлі міської ради і зустрітися з міським головою Геннадієм Трухановим. Згодом депутати Одеської міськради оголосили "безстрокову" перерву в сесії через безлади на Думській площі. Також вчора мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про відставку віце-мера з гуманітарних питань Зінаїди Цвірінько.

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