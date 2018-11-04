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На підприємстві у Львівській області 18 осіб захворіли на кір

13 хворих госпіталізували, їх стан здоров'я середньої тяжкості
У Львівській області 18 працівників підприємства "БадерУкраїна" захворіли на кір.
На підприємстві у Львівській області 18 осіб захворіли на кір Фото: з відкритих джерел

"Захворіло 18 осіб, з яких 13 осіб госпіталізовано в інфекційне відділення ЦРЛ за місцем проживання. Стан госпіталізованих середньої тяжкості, у п'яти хворих, які перебувають на амбулаторному лікуванні – легкий перебіг захворювання", – йдеться у повідомленні прес-служби регіонального лабораторного центру. 

Зазначається, що фахівці лабораторного центру проводять продивоэпидемические заходи на заводі.

Нагадаємо, що в Житомирі 21 військовослужбовець Нацгвардії захворів на кір.

Всього впродовж 13-ти тижнів 2018 року на кір захворіло 9 тис. 91 особа – 3 тис. 270 дорослих і 5 тис. 821 дитина.

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11 04 2018 17:40
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