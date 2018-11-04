НОВИНИУ Львівській області 18 працівників підприємства "БадерУкраїна" захворіли на кір.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На підприємстві у Львівській області 18 осіб захворіли на кір
13 хворих госпіталізували, їх стан здоров'я середньої тяжкості
Фото: з відкритих джерел
"Захворіло 18 осіб, з яких 13 осіб госпіталізовано в інфекційне відділення ЦРЛ за місцем проживання. Стан госпіталізованих середньої тяжкості, у п'яти хворих, які перебувають на амбулаторному лікуванні – легкий перебіг захворювання", – йдеться у повідомленні прес-служби регіонального лабораторного центру.
Зазначається, що фахівці лабораторного центру проводять продивоэпидемические заходи на заводі.
Нагадаємо, що в Житомирі 21 військовослужбовець Нацгвардії захворів на кір.
Всього впродовж 13-ти тижнів 2018 року на кір захворіло 9 тис. 91 особа – 3 тис. 270 дорослих і 5 тис. 821 дитина.
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11 04 2018 17:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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