CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЄвропейський Союз виділив Україні 25,5 млн євро на підтримку енергосистеми і надав енергообладнання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На підтримку енергосистеми України ЄС виділив 25,5 млн євро
Фото: УНН
Про це йдеться в заяві Єврокомісії.
“ЄС і його країни-члени поставили Україні енергетичне обладнання на мільйони євро, однак рівень підтримки має бути терміново збільшений. На додаток до обладнання ЄС виділив 25,5 млн євро, щоб покрити екстрені потреби енергосистеми”, — йдеться в заяві.
Повідомляється, що найближчими днями, спільно Єврокомісією та міністерством енергетики України, буде запущено цільову кампанію з мобілізації подальшої підтримки з боку приватного сектору.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 11 2022 21:43 МЕДІА
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- ФОТО Як тренуються у Британії українські військові показав Генштаб
- Головна проблема російської армії – відсутність сержантів. Марк Гертлінг не згоден із Washington Post, що обидві армії однаково постраждають від української зими
- Стратегічна боротьба за лінією фронту визначає результат битв – Філліпс О’Брайен
СТАТТІ