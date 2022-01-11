На підтримку енергосистеми України ЄС виділив 25,5 млн євро

Європейський Союз виділив Україні 25,5 млн євро на підтримку енергосистеми і надав енергообладнання.

Про це йдеться в заяві Єврокомісії.

“ЄС і його країни-члени поставили Україні енергетичне обладнання на мільйони євро, однак рівень підтримки має бути терміново збільшений. На додаток до обладнання ЄС виділив 25,5 млн євро, щоб покрити екстрені потреби енергосистеми”, — йдеться в заяві.

Повідомляється, що найближчими днями, спільно Єврокомісією та міністерством енергетики України, буде запущено цільову кампанію з мобілізації подальшої підтримки з боку приватного сектору.