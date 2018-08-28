На підтримку гривні у 2011-2014 роках Нацбанк витратив $40 млрд, - НБУ

Національний банк України витратив близько 40 мільярдів доларів валютних резервів на підтримку курсу гривні протягом 2011-2014 років.

"НБУ не друкує долари та євро. Ми можемо лише впливати на попит та пропозицію на ринку, але, якщо попит набагато більший за пропозицію, то наші резерви наразі досить обмежені для цих операцій. На підтримку курсу з 2011 по 2014 рік Нацбанк витратив 40 мільярдів доларів, тоді як наш державний борг складав 46 мільярдів доларів. І до чого хорошого це призвело?", - повідомив заступник голови Нацбанку Олег Чурій під час "круглого столу", організованого виданням Financial Club 28 серпня.

За його словами, "ні відповідно до закону, ні відповідно до Конституції України, Національний банк не відповідає за курс гривні". Основним же завданням НБУ є забезпечення цінової стабільності.

В той же час нагадаємо, що відповідно до статті 99 Конституції України, "забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави — Національного банку України".

Також, згідно зі статтею 6 закону України "Про національний банк України", При виконанні своєї основної функції Національний банк має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі.

Нагадаємо, що протягом липня-серпня гривня суттєво знецінюється відносно іноземних валют. Так, станом на 28 серпня офіційний курс долара склав 27,88 гривень за долар, а вже на 29 серпня Нацбанк встановив курс долара на рівні 28,05 гривень за долар.

Із середини липня 2018 року американський долар подорожчав на майже 2 гривні.