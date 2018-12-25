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На підтримку полонених українських моряків запустили флешмоб "Кораблик на ялинку"
Хештег акції -#Жовто_блакитний_кораблик_на_ялинку
Фото: з відкритих джерел
Українців та усіх небайдужих закликають прикрашати оселі та новорічні ялинки жовто-блакитними паперовими корабликами, повідомляє Всесвітній рух патріотів України в Facebook.
Фотографію прикрас з хештегом #Жовто_блакитний_кораблик_на_ялинку потрібно виставляти на сторінках у соціальних мережах, а також надсилати Всесвітньому руху патріотів, який публікуватиме результати флешмобу.
Додамо, спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає ймовірним звільнення Росією полонених українських моряків ще до Різдва.
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25 12 2018 16:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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