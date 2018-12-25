На підтримку полонених українських моряків запустили флешмоб "Кораблик на ялинку"

У соцмережах запустили флешмоб на підтримку полонених Росією українських моряків.

Українців та усіх небайдужих закликають прикрашати оселі та новорічні ялинки жовто-блакитними паперовими корабликами, повідомляє Всесвітній рух патріотів України в Facebook.

Фотографію прикрас з хештегом #Жовто_блакитний_кораблик_на_ялинку потрібно виставляти на сторінках у соціальних мережах, а також надсилати Всесвітньому руху патріотів, який публікуватиме результати флешмобу.