На півдні Аргентини знайшли яйця з ембріонами динозаврів

На півдні Аргентини, в провінції Неукен, виявили яйця динозаврів зі збереженими всередині ембріонами.

Їх абсолютно випадково знайшли поблизу населеного пункту Агуада-Сан-Роке, повідомляє ТАСС.

Вік унікальної знахідки налічує близько 70 мільйонів років, яйця збереглися до наших часів через особливість грунту, в який вони були закопані. Він зазнав значних змін, перетворившись з болота в вулканічне нагромадження.

Над знахідкою проводяться дослідження. Вже зроблено аналіз шкіри й зубів ембріонів.

Така знахідка вже не перша в цьому районі. Гнізда динозаврів розташовувалися поруч, і згодом були розорені іншими тваринами.

В подальшому на місці розкопок планують спорудити палеонтологічний парк.

Нагадаємо, що команда вчених під час експедиції в Антарктиді виявила більше тонни скам’янілостей і залишків динозаврів.