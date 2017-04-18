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На півдні Аргентини знайшли яйця з ембріонами динозаврів

На місці розкопок планують спорудити палеонтологічний парк
На півдні Аргентини, в провінції Неукен, виявили яйця динозаврів зі збереженими всередині ембріонами.
На півдні Аргентини знайшли яйця з ембріонами динозаврів Фото: РА

Їх абсолютно випадково знайшли поблизу населеного пункту Агуада-Сан-Роке, повідомляє ТАСС.

Вік унікальної знахідки налічує близько 70 мільйонів років, яйця збереглися до наших часів через особливість грунту, в який вони були закопані. Він зазнав значних змін, перетворившись з болота в вулканічне нагромадження.

Над знахідкою проводяться дослідження. Вже зроблено аналіз шкіри й зубів ембріонів.

Така знахідка вже не перша в цьому районі. Гнізда динозаврів розташовувалися поруч, і згодом були розорені іншими тваринами.

В подальшому на місці розкопок планують спорудити палеонтологічний парк.

Нагадаємо, що команда вчених під час експедиції в Антарктиді виявила більше тонни скам’янілостей і залишків динозаврів.

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18 04 2017 09:58
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