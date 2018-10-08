CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез сильні повені на півдні Франції влада країни евакуювала 1600 осіб, більшість з них - відпочиваючі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На півдні Франції евакуювали 1600 осіб через сильні повені
За словами чиновників, кілька людей були доставлені до лікарні з незначними травмами
Фото: з вільних джерел
За словами чиновників, безвісти пропав 70-річний громадянин Німеччини, який був з дітьми в одному з літніх таборів. Декілька людей були доставлені до лікарні з незначними травмами. Про загиблих не повідомляється, повідомляє ВВС.
У літньому таборі в Сен-Жюльєн-де-Пейроль евакуювали 119 дітей.
Підтопленими областями залишаються Гард, Ардеш і Дром. Працюють більше 400 пожежників і поліцейських, а також чотири гелікоптери.
Міністерство внутрішніх справ Франції заявило, що шість департаментів були попереджені про повені.
Нагадаємо, в Японії в результаті сильних дощів і зсуву загинули щонайменше 126 осіб.
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10 08 2018 09:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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