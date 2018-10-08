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На півдні Франції евакуювали 1600 осіб через сильні повені

За словами чиновників, кілька людей були доставлені до лікарні з незначними травмами
Через сильні повені на півдні Франції влада країни евакуювала 1600 осіб, більшість з них - відпочиваючі.
На півдні Франції евакуювали 1600 осіб через сильні повені Фото: з вільних джерел

За словами чиновників, безвісти пропав 70-річний громадянин Німеччини, який був з дітьми в одному з літніх таборів. Декілька людей були доставлені до лікарні з незначними травмами. Про загиблих не повідомляється, повідомляє ВВС.

У літньому таборі в Сен-Жюльєн-де-Пейроль евакуювали 119 дітей.

Підтопленими областями залишаються Гард, Ардеш і Дром. Працюють більше 400 пожежників і поліцейських, а також чотири гелікоптери.

Міністерство внутрішніх справ Франції заявило, що шість департаментів були попереджені про повені. 

Нагадаємо, в Японії в результаті сильних дощів і зсуву загинули щонайменше 126 осіб.

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10 08 2018 09:30
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