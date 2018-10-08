На півдні Каліфорнії заарештували палія лісів

У США на півдні Каліфорнії за підозрою в навмисному підпалі лісів заарештовано 51-річного Форреста Гордона Кларка.

Саме його поліція вважає винуватцем займання в горах Південної Каліфорнії. Цей осередок - один з трьох епіцентрів каліфорнійських пожеж - отримав назву "Святий", тому що полум'я на цій ділянці здіймається до небес, нагадуючи біблійний вогонь. "Святий" уже знищив понад 9,6 тис. акрів лісу, повідомляє Російська служба BBC.

Суд ухвалив обрати йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту і призначив суму можливого застави в розмірі 1 млн доларів.

Як повідомляли офіційні особи округу Оріндж, Кларк відправив по електронній пошті начальнику місцевої добровільної пожежної бригади лист із погрозою. "Це місце буде спалено", - йшлося в листі.

Влада каже, що підпал, здійснений Кларком, став фіналом його багаторічної суперечки із сусідами. Вогонь знищив усі 12 довколишніх будинків, крім будинку самого Кларка.

Під час затримання Кларк чинив опір, тому його звинуватили не тільки в підпалі, а й у тероризмі і спротиві під час арешту.

Нагадаємо, цього року лісові пожежі в Каліфорнії стали найсильнішими в історії. За даними департаменту лісового господарства та пожежної охорони штату, пожежа охопила 600 тисяч акрів і продовжує розширюватися. Поки що пожежники контролюють близько 5% всієї площі загоряння через вкрай високу температуру. Влада розраховує, що після невеликого похолодання у вихідні пожежники зможуть працювати активніше.

Цього року є три найпотужніші осередки пожеж: "Комплекс Мендосіно", "Карр" і "Святий" (саме це займання відбулося з вини Кларка, як вважає поліція).