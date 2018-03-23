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На півдні Одещини випав жовтуватий сніг

Фахівці кажуть, що це через пил
У південних районах Одеської області сьогодні вранці випав сніг жовтуватого кольору.
На півдні Одещини випав жовтуватий сніг Фото: dumskaya.net

У мерії Ізмаїла заявили, що направили зразки в Дунайську гідрометобсерваторію і в Одеський лабораторний центр Державної служби України з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів з проханням провести лабораторні дослідження, передає "Думська".

Фахівці Дунайської гідрометобсерваторії показали, що кислотність представлених зразків снігу нейтральна. У них присутні частинки піщано-глинистих фракцій, через які сніг і набув незвичний колір. Домішки були принесені сильними вітрами.

Небезпеки для людей, тварин і рослин опади не становлять. Висновки одеського лабораторного центру будуть пізніше. Машина зі зразками снігу виїхала до Одеси.

Нагадаємо, що Верховна Рада на ранковому засіданні у вівторок, 20 березня, прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №6106 про стратегічну екологічну оцінку, який є однією з ключових вимог Угоди про асоціацію України і Європейського Союзу.

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23 03 2018 14:18
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