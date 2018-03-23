На півдні Одещини випав жовтуватий сніг
У мерії Ізмаїла заявили, що направили зразки в Дунайську гідрометобсерваторію і в Одеський лабораторний центр Державної служби України з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів з проханням провести лабораторні дослідження, передає "Думська".
Фахівці Дунайської гідрометобсерваторії показали, що кислотність представлених зразків снігу нейтральна. У них присутні частинки піщано-глинистих фракцій, через які сніг і набув незвичний колір. Домішки були принесені сильними вітрами.
Небезпеки для людей, тварин і рослин опади не становлять. Висновки одеського лабораторного центру будуть пізніше. Машина зі зразками снігу виїхала до Одеси.
Нагадаємо, що Верховна Рада на ранковому засіданні у вівторок, 20 березня, прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №6106 про стратегічну екологічну оцінку, який є однією з ключових вимог Угоди про асоціацію України і Європейського Союзу.
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