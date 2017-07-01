На півдні Таїланду повені забрали життя більше десятка осіб
На півдні країни не припиняються сильні зливи, порушено транспортне сполучення, повідомляє міжнародна телекомпанія "Аль-Джазіра".
Внаслідок повеней, що в деяких районах досягають дахів будинків, постраждали понад 700 тис. чоловік.
При цьому метеорологи прогнозують, що протягом ще двох днів триватимуть сильні дощі.
Зазвичай в період з листопада по січень в Таїланді тримається суха та відносно прохолодна погода, це високий сезон для туристів.
Але через потоп мандрівники прагнуть покинути популярні острова Самуї і Пангало. Проте і з цим проблеми, бо на півдні порушено транспортне сполучення, близько десяти рейсів скасовані, ще близько десятка затримуються.
Рух поїздів та автобусів також ускладнений через складні погодні умови.
Нагадаємо, що на півночі Німеччини, у федеральних землях Шлезвіг-Гольштейн і Мекленбург-Передня Померанія оголошено режим надзвичайного стану через ураганний вітер.
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