На півдні України відновлять річкові пасажирські перевезення
Про це повідомили у компанії "Нібулон", яка здійснюватиме перевезення.
З 15 травня запрацюють регулярні рейси за маршрутом Нова Каховка – Херсон, з 18 травня за маршрутом: Вознесенськ – Ковалівка – Нова Одеса – Миколаїв.
Рейси Південним Бугом виконуватимуться по п'ятницях, суботах, неділях та понеділках. У вівторок-четвер пасажирське судно буде в Миколаєві для проведення прогулянкових рейсів.
На Херсонщині пасажирське судно ходитиме щодня: вранці забиратиме людей з Нової Каховки до Херсона, а ввечері повертатиме назад.
Починаючи з літа, компанія відкриє також пасажирське водне сполучення між Миколаєвом і Кінбурнською косою, а також Очаковом.
Нагадаємо, в Мінекономрозвитку заявили, що для повної модернізації існуючої транспортної інфраструктури України необхідно 35 мільярдів доларів.
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