На півночі Індії пасажирський поїзд зійшов з рейок: щонайменше 14 людей загинули, – ФОТО

На півночі Індії в суботу п'ять вагонів пасажирського поїзда зійшли з рейок, внаслідок чого загинули щонайменше 14 людей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ. Поїзд зійшов з рейок на півночі Індії, у штаті Уттар-Прадеш.

Подія відбулася неподалік від міста Музаффарнагар, приблизно за 130 км на північ від Нью-Делі – столиці Індії.

Представник залізниці країни Аніл Саксена повідомив, що наразі не може підтвердити кількість жертв, але сказав, що з рейок зійшли щонайменше 5 вагонів.

На місці працюють рятувальники та лікарі.



Фото: twitter.com/CNNnews18



Фото: twitter.com/CNNnews18



Фото: twitter.com/CNNnews18



Фото: twitter.com/CNNnews18



Фото: twitter.com/CNNnews18

За інформацією AP, шість вагонів пасажирського поїзда зійшли з рейок, 23 людини загинули і поранені ще щонайменше 81. Два вагони налетіли один на одний, тоді як ще чотири перекинулися після того, як зійшли з рейок.

Раніше повідомлялось, що внаслідок гірського зсуву у північному штаті Індії Хімачал-Прадеш щонайменше 45 людей загинули.

Нагадаємо, щонайменше 29 людей загинули та 55 отримали поранення в результаті катастрофи на залізниці в єгипетському місті Александрія.