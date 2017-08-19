На півночі Індії пасажирський поїзд зійшов з рейок: щонайменше 14 людей загинули, – ФОТО
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ. Поїзд зійшов з рейок на півночі Індії, у штаті Уттар-Прадеш.
Подія відбулася неподалік від міста Музаффарнагар, приблизно за 130 км на північ від Нью-Делі – столиці Індії.
Представник залізниці країни Аніл Саксена повідомив, що наразі не може підтвердити кількість жертв, але сказав, що з рейок зійшли щонайменше 5 вагонів.
На місці працюють рятувальники та лікарі.
Фото: twitter.com/CNNnews18
Фото: twitter.com/CNNnews18
Фото: twitter.com/CNNnews18
Фото: twitter.com/CNNnews18
Фото: twitter.com/CNNnews18
За інформацією AP, шість вагонів пасажирського поїзда зійшли з рейок, 23 людини загинули і поранені ще щонайменше 81. Два вагони налетіли один на одний, тоді як ще чотири перекинулися після того, як зійшли з рейок.
Раніше повідомлялось, що внаслідок гірського зсуву у північному штаті Індії Хімачал-Прадеш щонайменше 45 людей загинули.
Нагадаємо, щонайменше 29 людей загинули та 55 отримали поранення в результаті катастрофи на залізниці в єгипетському місті Александрія.
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