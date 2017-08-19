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На півночі Індії пасажирський поїзд зійшов з рейок: щонайменше 14 людей загинули, – ФОТО

На місці працюють рятувальники та лікарі
На півночі Індії в суботу п'ять вагонів пасажирського поїзда зійшли з рейок, внаслідок чого загинули щонайменше 14 людей.
На півночі Індії пасажирський поїзд зійшов з рейок: щонайменше 14 людей загинули, – ФОТО Фото: twitter.com/anujajTOI

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ. Поїзд зійшов з рейок на півночі Індії, у штаті Уттар-Прадеш.

Подія відбулася неподалік від міста Музаффарнагар, приблизно за 130 км на північ від Нью-Делі – столиці Індії.

Представник залізниці країни Аніл Саксена повідомив, що наразі не може підтвердити кількість жертв, але сказав, що з рейок зійшли щонайменше 5 вагонів.

На місці працюють рятувальники та лікарі.


Фото: twitter.com/CNNnews18


Фото: twitter.com/CNNnews18


Фото: twitter.com/CNNnews18


Фото: twitter.com/CNNnews18


Фото: twitter.com/CNNnews18

За інформацією AP, шість вагонів пасажирського поїзда зійшли з рейок, 23 людини загинули і поранені ще щонайменше 81. Два вагони налетіли один на одний, тоді як ще чотири перекинулися після того, як зійшли з рейок.

Раніше повідомлялось, що внаслідок гірського зсуву у північному штаті Індії Хімачал-Прадеш щонайменше 45 людей загинули.

Нагадаємо, щонайменше 29 людей загинули та 55 отримали поранення в результаті катастрофи на залізниці в єгипетському місті Александрія.

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19 08 2017 20:15
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