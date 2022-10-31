ПОЛІТИКА НОВИНИЗбита українською ППО російська ракета впала сьогодні вранці на Півночі Молдови на кордоні з Україною у населеному пункті Наславча Окницького району.
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На Півночі Молдови впала російська ракета
росіяни атакували Дністровську ГЕС, але ракету збило українське ППО
Фото: МВС Молдови
Як повідомило міністерство внутрішніх справ Молдови, росіяни атакували Дністровську ГЕС на території України, яка знаходиться на відстані 10 км від Наславчанської ГЕС. Загрози повені немає.
"Сили МВС оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливих небезпек, на місці працює група з документації", – зазначили у відомстві.
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31 10 2022 11:42 МЕДІА
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