На Півночі Молдови впала російська ракета

Збита українською ППО російська ракета впала сьогодні вранці на Півночі Молдови на кордоні з Україною у населеному пункті Наславча Окницького району.

Як повідомило міністерство внутрішніх справ Молдови, росіяни атакували Дністровську ГЕС на території України, яка знаходиться на відстані 10 км від Наславчанської ГЕС. Загрози повені немає.

"Сили МВС оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливих небезпек, на місці працює група з документації", – зазначили у відомстві.