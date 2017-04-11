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На подвір'я житлового будинку в Харкові кинули гранату

Мешканці будівлі не мають стосунку до політичних партій або громадських організацій
У Харкові невідомі кинули гранату у двір житлового будинку.
На подвір Фото: facebook.com/police.kharkov

Про це повідомляє ГУ НП у Харківській області.

Інцидент стався ввечері в суботу, 4 листопада. Внаслідок вибуху гранати були пошкоджені вікна та стіни житлового будинку. Постраждалих серед мешканців будинку немає.

"На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічного управління поліції. З місця події вилучені речові докази. Виявлені пошкодження вікон та стіни. При опитуванні мешканців домоволодіння з'ясовано, що вони не мають відношення до політичних партій або громадських організацій", – йдеться в повідомленні.


Фото: facebook.com/police.kharkov


Фото: facebook.com/police.kharkov

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 "Умисне знищення або пошкодження майна".

Нагадаємо, Бориспільський міськрайонний суд Київської області засудив до 10 років позбавлення волі колишнього бійця полку "Азов" за підрив гранати в магазині.

У Костянтинівці (Донецька область) у кафе внаслідок вибуху гранати були поранені дві людини.

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04 11 2017 20:40
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