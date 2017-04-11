На подвір'я житлового будинку в Харкові кинули гранату
Про це повідомляє ГУ НП у Харківській області.
Інцидент стався ввечері в суботу, 4 листопада. Внаслідок вибуху гранати були пошкоджені вікна та стіни житлового будинку. Постраждалих серед мешканців будинку немає.
"На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічного управління поліції. З місця події вилучені речові докази. Виявлені пошкодження вікон та стіни. При опитуванні мешканців домоволодіння з'ясовано, що вони не мають відношення до політичних партій або громадських організацій", – йдеться в повідомленні.
Фото: facebook.com/police.kharkov
Фото: facebook.com/police.kharkov
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 "Умисне знищення або пошкодження майна".
Нагадаємо, Бориспільський міськрайонний суд Київської області засудив до 10 років позбавлення волі колишнього бійця полку "Азов" за підрив гранати в магазині.
У Костянтинівці (Донецька область) у кафе внаслідок вибуху гранати були поранені дві людини.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа