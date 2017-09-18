У 2018 році виділять 176 мільярдів гривень на погашення держборгу

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2018 рік прогнозується у розмірі 175,7 мільярда гривень, що на 46,17 мільярда гривень більше, ніж у 2017 році.

Використання цих коштів буде відображено у спеціальному фонді державного бюджету в розрізі головних розпорядників - отримувачів таких кредитів.

Про це йдеться в проекті закону України "Про державний бюджет України на 2018 рік", який оприлюднено на сайті Верховної Ради.

На погашення зовнішнього державного боргу піде 61 701,3 млн грн, або на 30 763,3 млн грн більше плану на 2017 рік, погашення внутрішнього державного боргу – 114 024,2 млн грн, або на 15 403,2 тис. грн більше плану на 2017 рік.

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2018 рік прогнозується в обсязі 130 200,3 млн грн, що на 16 932,0 млн грн більше плану на 2017 рік.

Обслуговування внутрішнього державного боргу становитиме у 2018 році 79 340,3 млн гривень.

Зростання державного внутрішнього боргу обумовлено необхідністю здійснення понадпланових запозичень з метою капіталізації державних банків та надання кредитів ФГВФО та фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок внутрішніх державних запозичень а також вартості боргових інструментів на внутрішньому фінансовому ринку.

Обслуговування зовнішнього державного боргу на 2018 рік заплановано в сумі 50 860,1 млн гривень.

Збільшення видатків на обслуговування зовнішнього державного боргу обумовлено зростанням прогнозного офіційного курсу гривні до долару США.

Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 305 925,8 млн грн, з яких 193 364,4 млн грн – виплати за внутрішнім боргом та 112 561,4 млн грн складають виплати за зовнішнім боргом.

Витрати проекту державного бюджету на 2018 рік з погашення та обслуговування державного боргу заплановані відповідно до:

- графіків платежів за вже існуючим державним боргом на момент складання показників до проекту Державного бюджету на 2018 рік;

- очікуваних обсягів запозичень до кінця 2017 року, прогнозних обсягів запозичень на 2018 рік для фінансування державного бюджету;

- прогнозних відсоткових ставок та курсів валют;

- прогнозу обсягів витрат на управління державним боргом.

Раніше стало відомо, що у проекті держбюджету на 2018 рік визначено доходи в розмірі 877 млрд грн, витрати - 948 млрд гривень.