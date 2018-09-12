На полігоні Львівщини під час навчань військовий отримав поранення
У прес-службі бригади повідомили, що інцидент стався через недотримання службовцем заходів безпеки. Він отримав поранення в ногу, інформує "Громадське".
У бригаді наголосили, що життю військового нічого не загрожує, життєво важливі органи не пошкоджені. Через цей інцидент призначили службове розслідування.
Нагадаємо, що 24 вересня двоє українських військовослужбовців постраждали внаслідок розриву міномета "Молот" в одній із військових частин у районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.
В Міноборони пояснили, що розрив міномета "Молот" в одній із військових частин у районі проведення операції Об'єднаних сил стався через погану підготовку снаряду.
6 липня під час військових навчань на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні стався вибух міномета. Загинули троє військовослужбовців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади і базується в Ужгороді. Дев'ятеро бійців дістали поранення. Троє з поранених були у важкому стані.
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