На полігоні Широкий лан пройшли підводні навчання танкістів
Як повідомили у бригаді, українські танкісти навчалися долати водну перешкоду з повним зануренням під воду. Навчання пройшли на спеціально обладнаному вододромі.
Для цих цілей на бойових машинах установили труболази для входу екіпажу і виходу, а також вихлопні труби для всмоктування повітря.
Самі ж бійці напередодні пройшли легку водолазну підготовку – ознайомились із протигазом ІП-5, що дає змогу дихати під водою в разі затоплення танка, та випробували його в дії під час навчальних занурень у тренувальному басейні.
"Оскільки такий досвід цілком може стати у нагоді під час виконання завдань в зоні АТО, наступного разу танкісти планують виконувати вправу уже по-бойовому: без труболазу, із задраєним люком",- додали українські військові.
Нагадаємо, на початку липня в Одесу для участі в майбутніх навчаннях Sea Breeze-2017 прибули транспортні літаки і зайшло відразу три турецьких судна, зокрема підводний човен.
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