На полігоні Широкий лан пройшли підводні навчання танкістів

На полігоні Широкий лан у Миколаївській області пройшли підводні навчання батальйону Звіробій 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Як повідомили у бригаді, українські танкісти навчалися долати водну перешкоду з повним зануренням під воду. Навчання пройшли на спеціально обладнаному вододромі.

Для цих цілей на бойових машинах установили труболази для входу екіпажу і виходу, а також вихлопні труби для всмоктування повітря.

Самі ж бійці напередодні пройшли легку водолазну підготовку – ознайомились із протигазом ІП-5, що дає змогу дихати під водою в разі затоплення танка, та випробували його в дії під час навчальних занурень у тренувальному басейні.

"Оскільки такий досвід цілком може стати у нагоді під час виконання завдань в зоні АТО, наступного разу танкісти планують виконувати вправу уже по-бойовому: без труболазу, із задраєним люком",- додали українські військові.

Нагадаємо, на початку липня в Одесу для участі в майбутніх навчаннях Sea Breeze-2017 прибули транспортні літаки і зайшло відразу три турецьких судна, зокрема підводний човен.