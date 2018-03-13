На полігоні "Широкий Лан" сталася пожежа: загинув військовий, ще семеро постраждали, - ОНОВЛЕНО

На військовому полігоні "Широкий лан", що в Миколаївській області, в ніч на 13 березня в результаті пожежі загинув один військовослужбовець, ще семеро постраждали.

На 235-му загальновійськовому полігоні у Миколаївській області в результаті порушення правил безпеки при користуванні піч’ю в нічний час сталася пожежа внаслідок якої згорів один намет в наметовому містечку, повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

"13 березня, близько четвертої години ночі особовий склад добового наряду наметового містечка помітив загорання намету. Військовослужбовці негайно вжили заходів щодо евакуації особового складу та гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.

"Під час пожежі один військовослужбовець загинув, сім отримали опіки різного ступеню. Постраждалих доставили в Миколаївський військовий шпиталь. Загрози життю постраждалим військовослужбовцям немає", - додали в прес-службі.

По факту пожежі та загибелі військовослужбовця призначено службове розслідування. Проводяться слідчі дії.

Оновлення. "Військова прокуратура тримає на контролі хід розслідування пожежі у військовій частині Миколаївської області, внаслідок якої загинув військовослужбовець", - повідомляє у Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко.

"Через необережне поводження одного з військовослужбовців з паливно-мастильними матеріалами в наметовому містечку, де перебували 15 військовослужбовців, трапилась возгорання намету. Внаслідок надзвичайної пригоди один воїн загинув та семеро отримали опіки різного ступеню тяжкості.

За фактом знищення військового майна, що спричинило тяжкі наслідки, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 412 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону Південного регіону України.

10 березня військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону за фактом недбалого ставлення військових осіб до служби, які проігнорували забезпечення належних умов проживання військовослужбовців на території 233 навчального центру поблизу с. Михайлівка Миколаївської області, розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України", - написав Лисенко.

Як повідомляв iPress.ua, військовий полігон "Широкий Лан" опинився у центрі скандалу, оскільки після танення снігу його затопило брудом.

Радник президента України Юрій Бірюков рік тому повідомив, що на "Широкому Лані" почалося будівництво бригадного табору, на об'єкт виділено 370 млн грн. Він стверджував, що об'єкт повинен бути побудований до кінця 2017 року.

Тепер же Бірюков заявляє, що в ситуації, яка склалася на військовому полігоні, винне різке потепління.

"Через чотири доби температура переходить із -10 до +5, всі цифри за Цельсієм. Що відбувається з тим снігом, якого багато? Накладаємо це на ґрунтову карту - там 15 сантиметрів чорнозему, а під ним одразу йде глина", - написав він.

"Історія з Широким Ланом проста і очевидна. Її так активно і бадьоро розганяють з однієї причини - ми там дійсно будуємо шикарний стаціонарний табір. Не так швидко, як хотілося - хотіли до кінця року, але наклалися сотня об'єктивних причин і термін здачі всього комплексу планується близько серпня цього року", - написав Бірюков у Facebook.

У понеділок, 12 березня, Військова прокуратура почала розслідування за фактом неналежних умов на полігоні "Широкий Лан".