Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На полігоні у Росії знищили 60 тонн санкційних яблук з Польщі

Фрукти були виявлені в автомобілях, які їхали з Білорусі
У Росії на полігоні твердих побутових відходів знищили 60 тонн польських яблук.
На полігоні у Росії знищили 60 тонн санкційних яблук з Польщі Фото: fsvps.ru

Яблука були виявлені під час огляду трьох автомобілів, що прямували з Білорусі, на 33 кілометрі Київського шосе, повідомляє сайт Россільгоспнагляду.


Фото: fsvps.ru

"Продукція, заборонена до ввезення на територію РФ, вилучена з обігу та знищена, відповідно до чинного законодавства, на полігоні твердих побутових відходів у Ступінському районі Московської області", - сказано в повідомленні.


Фото: fsvps.ru

Нагадаємо, що минулоріч понад 6 тонн санкційних яблук із Польщі знищили на полігоні під Саратовом.

Також у січні минулого року у Челябінській області Россільгоспнагляд трактором знищив 40 тонн бельгійських груш.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 01 2017 16:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поховані на чужині: вітчизняні письменники, яких смерть застала за межами України

Поховані на чужині: вітчизняні письменники, яких смерть застала за межами України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat