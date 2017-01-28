На полігоні у Росії знищили 60 тонн санкційних яблук з Польщі

Фрукти були виявлені в автомобілях, які їхали з Білорусі

У Росії на полігоні твердих побутових відходів знищили 60 тонн польських яблук.

Яблука були виявлені під час огляду трьох автомобілів, що прямували з Білорусі, на 33 кілометрі Київського шосе, повідомляє сайт Россільгоспнагляду.



Фото: fsvps.ru

"Продукція, заборонена до ввезення на територію РФ, вилучена з обігу та знищена, відповідно до чинного законодавства, на полігоні твердих побутових відходів у Ступінському районі Московської області", - сказано в повідомленні.



Фото: fsvps.ru

Нагадаємо, що минулоріч понад 6 тонн санкційних яблук із Польщі знищили на полігоні під Саратовом.

Також у січні минулого року у Челябінській області Россільгоспнагляд трактором знищив 40 тонн бельгійських груш.