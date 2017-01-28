НОВИНИУ Росії на полігоні твердих побутових відходів знищили 60 тонн польських яблук.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На полігоні у Росії знищили 60 тонн санкційних яблук з Польщі
Фрукти були виявлені в автомобілях, які їхали з Білорусі
Фото: fsvps.ru
Яблука були виявлені під час огляду трьох автомобілів, що прямували з Білорусі, на 33 кілометрі Київського шосе, повідомляє сайт Россільгоспнагляду.
Фото: fsvps.ru
"Продукція, заборонена до ввезення на територію РФ, вилучена з обігу та знищена, відповідно до чинного законодавства, на полігоні твердих побутових відходів у Ступінському районі Московської області", - сказано в повідомленні.
Фото: fsvps.ru
Нагадаємо, що минулоріч понад 6 тонн санкційних яблук із Польщі знищили на полігоні під Саратовом.
Також у січні минулого року у Челябінській області Россільгоспнагляд трактором знищив 40 тонн бельгійських груш.
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28 01 2017 16:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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