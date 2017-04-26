На полігоні в Харківській області загинули двоє бійців

Двоє контрактників загинули під час проведення бойових стрільб на полігоні

На чугуївському загальновійськовому полігоні під час занять з бойової підготовки загинули двоє військовослужбовців 54 окремої механізованої бригади.

Усі причини та обставини трагедії будуть з’ясовані під час розслідування, яке розпочалося під керівництвом заступника командувача військ оперативного командування "Схід", повідомляє Оперативне командування "Схід" Збройних сил України у Facebook 26 квітня.

Начальник прес-служби оперативного командування "Схід" Євген Романов в ефірі каналу "112 Україна" уточнив, що двоє контрактників загинули під час проведення бойових стрільб на полігоні.

"Наскільки зараз відомо, стрільби відбувалися з бойової машини піхоти БМП-1", – сказав він і додав, що комісія має з’ясувати причини трагедії.

На жаль, українська армія регулярно зазнає втрат не лише у боях на Донбасі, але й через необережність чи вживання алкоголю.

У четвер, 13 квітня, у військових частинах особовий склад яких виконує бойові завдання в зоні проведення АТО на Донецькому та Приморському напрямках, загинули два військовослужбовці. Події трапились внаслідок необережного поводження зі зброєю