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На полігоні в Харківській області загинули двоє бійців

Двоє контрактників загинули під час проведення бойових стрільб на полігоні
На чугуївському загальновійськовому полігоні під час занять з бойової підготовки загинули двоє військовослужбовців 54 окремої механізованої бригади.
На полігоні в Харківській області загинули двоє бійців Фото: з вільних джерел

Усі причини та обставини трагедії будуть з’ясовані під час розслідування, яке розпочалося під керівництвом заступника командувача військ оперативного командування "Схід", повідомляє Оперативне командування "Схід" Збройних сил України у Facebook 26 квітня.

Начальник прес-служби оперативного командування "Схід" Євген Романов в ефірі каналу "112 Україна" уточнив, що двоє контрактників загинули під час проведення бойових стрільб на полігоні.

"Наскільки зараз відомо, стрільби відбувалися з бойової машини піхоти БМП-1", – сказав він і додав, що комісія має з’ясувати причини трагедії.

На жаль, українська армія регулярно зазнає втрат не лише у боях на Донбасі, але й через необережність чи вживання алкоголю.

У четвер, 13 квітня, у військових частинах особовий склад яких виконує бойові завдання в зоні проведення АТО на Донецькому та Приморському напрямках, загинули два військовослужбовці. Події трапились внаслідок необережного поводження зі зброєю

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26 04 2017 19:34
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