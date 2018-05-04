Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На полігоні в Кривому Розі троє військовослужбовців підірвалися на гранаті

Один з потерпілих перебуває у тяжкому стані
На полігоні в Кривому Розі (Дніпропетровська область) підірвалися троє військовослужбовців.
На полігоні в Кривому Розі троє військовослужбовців підірвалися на гранаті Фото: gettyimages.com

"Вранці 5 квітня близько 8:40 на полігоні 17-ї танкової бригади, який розташований на Макулані, підірвалися на гранатах три людини. Усі вони військовослужбовці", - повідомляє місцевий сайт "Первый городской".

За попередньою інформацією, на полігоні проходили навчання. Військові підірвалися на гранатах, які у них були при собі для проведення тренування.

Усіх військових госпіталізовано. Один з потерпілих перебуває у тяжкому стані.

Нагадаємо, внаслідок вибуху гранати, який стався у Кіровському районі окупованого Донецька 9 березня, загинула киянка 1979 року народження.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 04 2018 12:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.