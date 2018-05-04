На полігоні в Кривому Розі троє військовослужбовців підірвалися на гранаті

Один з потерпілих перебуває у тяжкому стані

На полігоні в Кривому Розі (Дніпропетровська область) підірвалися троє військовослужбовців.

"Вранці 5 квітня близько 8:40 на полігоні 17-ї танкової бригади, який розташований на Макулані, підірвалися на гранатах три людини. Усі вони військовослужбовці", - повідомляє місцевий сайт "Первый городской".

За попередньою інформацією, на полігоні проходили навчання. Військові підірвалися на гранатах, які у них були при собі для проведення тренування.

Усіх військових госпіталізовано. Один з потерпілих перебуває у тяжкому стані.