CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа полігоні в Кривому Розі (Дніпропетровська область) підірвалися троє військовослужбовців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На полігоні в Кривому Розі троє військовослужбовців підірвалися на гранаті
Один з потерпілих перебуває у тяжкому стані
Фото: gettyimages.com
"Вранці 5 квітня близько 8:40 на полігоні 17-ї танкової бригади, який розташований на Макулані, підірвалися на гранатах три людини. Усі вони військовослужбовці", - повідомляє місцевий сайт "Первый городской".
За попередньою інформацією, на полігоні проходили навчання. Військові підірвалися на гранатах, які у них були при собі для проведення тренування.
Усіх військових госпіталізовано. Один з потерпілих перебуває у тяжкому стані.
Нагадаємо, внаслідок вибуху гранати, який стався у Кіровському районі окупованого Донецька 9 березня, загинула киянка 1979 року народження.
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05 04 2018 12:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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