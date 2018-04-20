На полігоні "Широкий лан" через розрив іскрогасника було поранено військовослужбовця
"Незважаючи на численні інструктажі, попередження і накази командування щодо суворого дотримання заходів пожежної безпеки, в результаті необережного поводження із засобами опалення 18.04.2018 року о 20:30 в одному з наметів на полігоні "Широкий Лан" стався розрив коліна іскрогасника. Внаслідок цього травмований військовослужбовець", - йдеться в повідомленні 28-ї окремої механізованої бригади у Facebook.
За вказаним фактом на полігоні проведуть службове розслідування.
Нагадаємо, в мережу потрапили фото полігону із затопленими наметами, в яких не можна спати, також на світлинах було видно, що вся територія наметового табору була у воді та багнюці.
Вйськова прокуратура Миколаївського гарнізону почала розслідування за фактом неналежних умов на полігоні "Широкий Лан" за ч. 3 ст. 425 КК України ("Недбале ставлення до військової служби").
13 березня внаслідок пожежі на полігоні "Широкий лан" один військовий загинув та ще семеро постраждали.
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