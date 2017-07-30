На польських паспортах зобразять Меморіал орлят у Львові
На сторінках нового паспорта, згідно із задумом польського МВС, будуть зображені важливі для Польщі історичні особи та мотиви.
Малюнки для нового документа розробляла спеціально призначена команда істориків та експертів. Про це повідомляє польська газета Wyborcza.
Серед 26 зображень, які очікується розмістити на сторінках паспорта - 13 вже затвердили остаточно.
Меморіал орлят у Львові також потрапив до списку схвалених малюнків.
Меморіал орлят у Львові - польське військове кладовище, частина Личаківського кладовища, на якому поховані учасники боїв проти ЗУНР у 1918-20 роках та проти більшовиків.
Нагадаємо, Сенат Польщі ухвалив закон про заборону пропаганди комунізму та інших тоталітарних режимів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа