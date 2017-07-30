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На польських паспортах зобразять Меморіал орлят у Львові

Малюнки для нового документа розробляла спеціально призначена команда істориків та експертів
У 2018 році до сторіччя незалежності у Польщі буде випущено паспорт, на сторінках якого зобразять Меморіал орлят у Львові.
На польських паспортах зобразять Меморіал орлят у Львові Фото: WSJ

На сторінках нового паспорта, згідно із задумом польського МВС, будуть зображені важливі для Польщі історичні особи та мотиви.

Малюнки для нового документа розробляла спеціально призначена команда істориків та експертів. Про це повідомляє польська газета Wyborcza.

Серед 26 зображень, які очікується розмістити на сторінках паспорта - 13 вже затвердили остаточно.

Меморіал орлят у Львові також потрапив до списку схвалених малюнків.

Меморіал орлят у Львові - польське військове кладовище, частина Личаківського кладовища, на якому поховані учасники боїв проти ЗУНР у 1918-20 роках та проти більшовиків.

Нагадаємо, Сенат Польщі ухвалив закон про заборону пропаганди комунізму та інших тоталітарних режимів.

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30 07 2017 10:33
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