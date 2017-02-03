На Полтавщині 11 дітей опинились в лікарні з гострою кишковою інфекцією
"28 лютого в м. Гребінка зареєстровано спалах гострих кишкових інфекцій. Захворіло 11 осіб зі спортивної команди, яка прибула з Херсонській області для участі у змаганнях. Дітей з ознаками захворювання на гостру кишкову інфекцію госпіталізовано в центральну районну лікарню", - повідомляє Держспоживслужба Полтавщини.
Зазначається, що діти самостійно харчувалися продуктами, які привезли з собою та вживали страви, приготовані місцевою жителькою. Вони готувала страви у власній квартирі і власноруч доставляла в спортивний комплекс.
"З метою встановлення джерела інфекції проводяться дослідження зразків харчових продуктів, питної води, гігієнічних змивів, проведено обстеження хворих", - зазначають у відомстві.
Зараз спалах інфекції локалізований, нових випадків захворювань не зареєстровано. Матеріали розслідування направлені до територіального підрозділу Національної поліції.
Нагадаємо, вчора у лікарню Бахмута Донецької області було доставлено 16 учнів місцевої школи з харчовим отруєнням, всього за медичною допомогою звернулося 60 дітей.
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