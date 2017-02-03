Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На Полтавщині 11 дітей опинились в лікарні з гострою кишковою інфекцією

Діти прибули з Херсонської області, вони брали участь у спортивних змаганнях
В місті Гребінка через гостру кишкову інфекцію госпіталізовано 11 дітей.
На Полтавщині 11 дітей опинились в лікарні з гострою кишковою інфекцією Фото: vseverske.info

"28 лютого в м. Гребінка зареєстровано спалах гострих кишкових інфекцій. Захворіло 11 осіб зі спортивної команди, яка прибула з Херсонській області для участі у змаганнях. Дітей з ознаками захворювання на гостру кишкову інфекцію госпіталізовано в центральну районну лікарню", - повідомляє Держспоживслужба Полтавщини.

Зазначається, що діти самостійно харчувалися продуктами, які привезли з собою та вживали страви, приготовані місцевою жителькою. Вони готувала страви у власній квартирі і власноруч доставляла в спортивний комплекс.

"З метою встановлення джерела інфекції проводяться дослідження зразків харчових продуктів, питної води, гігієнічних змивів, проведено обстеження хворих", - зазначають у відомстві.

Зараз спалах інфекції локалізований, нових випадків захворювань не зареєстровано. Матеріали розслідування направлені до територіального підрозділу Національної поліції.

Нагадаємо, вчора у лікарню Бахмута Донецької області було доставлено 16 учнів місцевої школи з харчовим отруєнням, всього за медичною допомогою звернулося 60 дітей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 03 2017 18:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.