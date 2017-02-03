На Полтавщині 11 дітей опинились в лікарні з гострою кишковою інфекцією

Діти прибули з Херсонської області, вони брали участь у спортивних змаганнях

В місті Гребінка через гостру кишкову інфекцію госпіталізовано 11 дітей.

"28 лютого в м. Гребінка зареєстровано спалах гострих кишкових інфекцій. Захворіло 11 осіб зі спортивної команди, яка прибула з Херсонській області для участі у змаганнях. Дітей з ознаками захворювання на гостру кишкову інфекцію госпіталізовано в центральну районну лікарню", - повідомляє Держспоживслужба Полтавщини.

Зазначається, що діти самостійно харчувалися продуктами, які привезли з собою та вживали страви, приготовані місцевою жителькою. Вони готувала страви у власній квартирі і власноруч доставляла в спортивний комплекс.

"З метою встановлення джерела інфекції проводяться дослідження зразків харчових продуктів, питної води, гігієнічних змивів, проведено обстеження хворих", - зазначають у відомстві.

Зараз спалах інфекції локалізований, нових випадків захворювань не зареєстровано. Матеріали розслідування направлені до територіального підрозділу Національної поліції.

Нагадаємо, вчора у лікарню Бахмута Донецької області було доставлено 16 учнів місцевої школи з харчовим отруєнням, всього за медичною допомогою звернулося 60 дітей.