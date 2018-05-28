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На Полтавщині авто зіткнулося з лосем: одна людина загинула

Ще одна людина госпіталізована з тілесними ушкодженнями
На дорозі Київ – Харків у Полтавській області легковик зіткнувся з лосем, внаслідок чого загинула пасажирка авто.
На Полтавщині авто зіткнулося з лосем: одна людина загинула Фото: pl.npu.gov.ua

Як повідомляють у поліції Полтавщини, юлизько 23:00 поблизу села Вікторія Пирятинського району на автомобільній дорозі Київ – Харків 62-річний водій легковика "Рено" зіткнувся з лосем, який перебігав дорогу.

"Унаслідок зіткнення авто з твариною загинула 63-річна пасажир автомобіля, мешканка Харківської області. Водій легковика з тілесними ушкодженнями доставлений до медичної установи", – інформують правоохоронці.

За обома фактами працівники поліції відкрили кримінальні провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. У межах досудового розслідування встановлюються всі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, в США дикий лось став причиною падіння гелікоптера.

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28 05 2018 19:40
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