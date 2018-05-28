CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа дорозі Київ – Харків у Полтавській області легковик зіткнувся з лосем, внаслідок чого загинула пасажирка авто.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Полтавщині авто зіткнулося з лосем: одна людина загинула
Ще одна людина госпіталізована з тілесними ушкодженнями
Фото: pl.npu.gov.ua
Як повідомляють у поліції Полтавщини, юлизько 23:00 поблизу села Вікторія Пирятинського району на автомобільній дорозі Київ – Харків 62-річний водій легковика "Рено" зіткнувся з лосем, який перебігав дорогу.
"Унаслідок зіткнення авто з твариною загинула 63-річна пасажир автомобіля, мешканка Харківської області. Водій легковика з тілесними ушкодженнями доставлений до медичної установи", – інформують правоохоронці.
За обома фактами працівники поліції відкрили кримінальні провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. У межах досудового розслідування встановлюються всі обставини та причини ДТП.
Нагадаємо, в США дикий лось став причиною падіння гелікоптера.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 05 2018 19:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення