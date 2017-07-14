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На Полтавщині через вибух гранати загинуло двоє осіб, поранено підлітка

За цим фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України
У Полтавській області вчора ввечері в результаті вибуху гранати загинуло двоє осіб, ще один дістав поранення і перебуває в лікарні.
На Полтавщині через вибух гранати загинуло двоє осіб, поранено підлітка Фото:pl.npu.gov.ua

Трагедія сталася близько 18:30 у селі Калайдинці Лубенського району. Про вибух медикам і поліції повідомили жителі села.

На місці події було встановлено, що в коридорі будинку вибухнула граната Ф-1. У результаті загинув 34-річний чоловік, двох 16-річних підлітків було госпіталізовано з важкими пораненнями. Згодом один з них помер, - повідомляє прес-служба обласної поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). На місці події працювали місцеві слідчо-оперативна група, працівники обласного апарату та фахівці-вибухотехніки.

Нагадаємо, що в Ужгороді біля залізничного вокзалу поліція затримала місцевого жителя, який пропонував перехожим придбати гранату РГД-5.

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14 07 2017 11:57
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