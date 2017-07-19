На Полтавщині головним лікарем можуть призначити "народного лікаря з ЛНР"

Після окупації Луганська, у вересні 2014 року, він був призначений керувати Луганською клінічною лікарнею

У Кременчуці Полтавської області активно обговорюють можливість призначення на посаду головного лікаря міського пологового будинку Володимира Клімова, який очолював у вересні 2014 року Луганську клінічну лікарню і відомий своїм лояльним ставленням до бойовиків.

Головний лікар міського пологового будинку Кременчука Ярослав Прокопчук підтвердив звільнення зі своєї посади, але заяву він поки не писав. При цьому Ярослав Прокопчук повідомив, що, "якщо буде необхідність", він залишиться працювати в пологовому будинку. Кременчуцький пологовий будинок він очолював 19 років. Інформацією про те, хто обїйматиме посаду головного лікаря надалі, Ярослав Прокопчук не володіє. Про це повідомляє "Телеграф".

"Я поки цей місяць допрацьовую. Два варіанти: якщо мені запропонують залишитися, я залишуся як головний акушер-гінеколог, і якщо буде реорганізація округу, я вважаю, це буде правильно. Прийде нова людина, щоб ввести його в курс справи. Колектив залишився, і це дуже серйозна відповідальність. Я б у цьому допоміг. А якщо ні, я піду на заслужений відпочинок", - каже лікар.

Тим часом стало відомо, що однією з кандидатур є Володимир Клімов. Після окупації Луганська, у вересні 2014 року, він був призначений керувати Луганської клінічною лікарнею і заявив про те, що буде особисто контролювати перерозподіл житла тих медпрацівників обллікарні, які виїхали з Луганська. До проголошення у Луганську Луганської Народної Республіки Клімов керував обласним перинатальним центром. Зараз працює начмедом одного з пологових будинків Бєлгорода (Росія).

Як повідомляє "Телеграф", його кандидатуру на посаду головного лікаря Кременчуцького пологового будинку запропонував Ростислав Зауральский, лікар-трансфузіолог того ж пологового будинку, а також відомий волонтер, який зі своєю командою спас на фронті багато українських бійців.

"Я дійсно запропонував віце-меру Ользі Usanovoj кандидатуру Володимира Климова. Головний лікар пологового будинку – це дуже відповідальний пост, як у професійному плані, так і адміністративному. Зовсім випадково я поспілкувався зі старим знайомим з Луганська, колишнім обласним акушер-гінекологом Луганської області, Володимиром Клімовим. Він мені розповів всі перипетії життя після окупації Луганська, свого переїзду в Росію і т. д. І висловив своє побажання повернутися в Україну", - підтвердив Зауральский.

На думку медика, Клімов "фахівець з великої літери", а серед міських лікарів немає гідних кандидатур на посаду головного лікаря пологового будинку.

"Враховуючи, що Володимир лікар з вищою категорією по акушерству, з вищої категорії з організації охорони здоров'я, кандидат медичних наук. Чоловік який організував Луганський перинатальний центр і, побудував і очолював. Автор близько ста наукових робіт. З дуже з хорошими рекомендаціями лікарів, які з ним працювали. Тому я і запропонував його кандидатуру", - повідомив Ростислав Зауральский.

Щодо репутації Володимира Клімова, Зауральский прокоментував наступним чином:

"По-перше, за даними контррозвідки, він перед Україною чистий. Тобто, зі зброєю і прапорцями помічений не був. А відносно роботи... Лікар завжди залишається лікарем".

Зазначимо, Володимир Клімов значиться в базі даних сайту "Миротворець" як сепаратист-пропагандист, який надавав медичну допомогу бойовикам під час військових дій.

Як повідомляв iPress.ua, викладачка Харківського національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Владислава Броницька пише вірші про терористичні республіки й називає українців "окупантами".