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На Полтавщині лебедя врятували із річки, вкритої кригою

Птаха передали місцевому мешканцю на утримання
Співробітники ДержНС звільнили пораненого лебедя з льоду на річці Тагамлик, біля селища Машівка.
На Полтавщині лебедя врятували із річки, вкритої кригою Фото: ДСНС

Інформація про птаха надійшла від місцевого чоловіка, який зателефонував до Служби порятунку "101" і сповістив, що лебідь потребує допомоги. Про це повідомляє прес-центр ГУ ДержНС України у Полтавській області.

"Бійці ДержНС, які прибули на виклик, встановили, що лебідь з відірваним крилом застряг в кризі та не може самостійно вибратися. Один із рятувальників у захисному костюмі та за допомогою гумового човна дістався до пораненого лебедя, звільнив з крижаного полону та переправив до берега", - говориться в повідомленні.

Після узгодження з районною адміністрацією птаха було передано місцевому мешканцю, який взяв зобов’язання надати лебедю необхідну допомогу та надалі утримувати його.

Нагадаємо, минулого місяця у селі Письмечеве Київської області двоє чиновників вбили чотирьох лебедів.

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11 01 2018 12:19
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