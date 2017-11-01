CУСПІЛЬСТВО НОВИНИCБУ разом з прокуратурою та оперативними працівниками пенітенціарної служби перекрили канал постачання наркотиків до однієї з виправних колоній ПолтавщиниПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Полтавщині начальник колонії постачав наркотики ув'язненим
Під час огляду у нього виявили дози гашишу, канабісу та амфетаміну
Фото: ТАСС
"Правоохоронці затримали на контрольно-перепускному пункті колонії начальника відділення соціально-психологічної служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи закладу", - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.
Під час огляду в майора внутрішньої служби оперативники СБ України виявили дози гашишу, канабісу та амфетаміну, що були приховані у цигарках, які призначалися ув’язненим.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у листопаді у Тернопільській обл. мати намагалася передати ув'язненому синові у колонію наркотики, заховані у варениках.
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