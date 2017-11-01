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На Полтавщині начальник колонії постачав наркотики ув'язненим

Під час огляду у нього виявили дози гашишу, канабісу та амфетаміну
CБУ разом з прокуратурою та оперативними працівниками пенітенціарної служби перекрили канал постачання наркотиків до однієї з виправних колоній Полтавщини
На Полтавщині начальник колонії постачав наркотики ув Фото: ТАСС

"Правоохоронці затримали на контрольно-перепускному пункті колонії начальника відділення соціально-психологічної служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи закладу", - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Під час огляду в майора внутрішньої служби оперативники СБ України виявили дози гашишу, канабісу та амфетаміну, що були приховані у цигарках, які призначалися ув’язненим.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у листопаді у Тернопільській обл. мати намагалася передати ув'язненому синові у колонію наркотики, заховані у варениках.

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11 01 2017 15:20
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