На Полтавщині обладнали перший в Україні комплекс примусового зниження швидкості

Державне агентство автомобільних доріг "Укравтодор" 19 липня відкрило перший в Україні комплекс примусового вповільнення трафіка на в'їзді в населений пункт. Він з'явився в місті Лохвиця Полтавської області.

Через Лохвицю проходить регіональна автодорога Р-60 Кролевець - Конотоп - Ромни - Пирятин, яка з'єднує Сумську та Полтавську області з міжнародною автодорогою М-03 Київ - Харків. Ця дорога має високу інтенсивність руху, повідомляє сайт "Укравтодору".

"Щодня через місто проїжджає більш ніж 6000 транзитних автомобілів і 3000 місцевих автомобілів. Для безпеки учасників дорожнього руху на в'їзді в місто "Укравтодор" спільно з Полтавською службою автомобільних доріг встановили систему штучного обмеження швидкості, що змушує водіїв пригальмовувати на в'їзді в населені пункти і зберігати швидкість не більш ніж 60 км/год", - заявив Володимир Трояновський, керівник Полтавської служби автомобільних доріг.

На об'єкті встановлено сонячні батареї, завдяки яким ця територія освітлюється вночі, а покажчики помітні з відстані кількох метрів. Дорожні знаки й інші елементи обладнані антивандальним покриттям. Щоб водії краще орієнтувалися в темряві, в дорожню розмітку вбудовані світловідбиваючі елементи "котяче око".

Traffic calming measures - це комплекс заходів, який застосовується в країнах Європейського Союзу для примусового зменшення швидкості водіїв на в'їздах у населені пункти. Існує чотири основні типи обмежувачів: підйом частини дороги, створення повороту (наприклад, кругова розв'язка або шикана), звуження дороги, часткове або повне перекриття проїзду. У Лохвиці пішли іншим шляхом, створивши шикану.

Нагадаємо, що виконувач обов'язків голови "Укравтодору" Славомір Новак розповів, що вартість будівництва одного кілометра автобану в ЄС в середньому становить близько 10 мільйонів євро.