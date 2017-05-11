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На Полтавщині потяг збив 11-річну дівчинку

Дівчинка зазнала тяжкої травми - ампутацію ступні
У Лубнах Полтавської області 11-річна дівчинка потрапила під поїзд, коли разом із мамою переходила залізничні колії у невстановленому місці.
На Полтавщині потяг збив 11-річну дівчинку Фото: ritm.tv

Мати з дочкою підійшли занадто близько до вагону, а коли поїзд рушив, дівчинка не встигла відскочити. Внаслідок наїзду потягу вона дістала тяжкі травми, їй довелося ампутувати ступню, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"На залізничному вокзалі у Лубнах 5 листопада вранці мати наразила 11-річну доньку на страшну небезпеку. Вона вирішила перейти у невстановленому місці колію, на якій стояв вантажний поїзд. Мати з донькою підлізли під вагон. Коли поїзд рушив, дівчинка вискочити з-під вагона не встигла. Через порушення правил безпеки на залізничному транспорті дівчинка зазнала тяжкої травми - ампутацію ступні. Мати свої дії пояснила тим, що поспішала на електропоїзд", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 жовтня у Воловці Закарпатської області потяг "Ужгород – Харків" насмерть збив одразу двох чоловіків.

 

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05 11 2017 17:15
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