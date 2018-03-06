На Полтавщині потяг збив хлопця і дівчину на скутері

У Полтавській області потяг насмерть збив хлопця і дівчину на скутері.

"Сьогодні вночі в Новосанжарському районі потягом смертельно травмовано 19-річного хлопця та 17-річну дівчину, які на скутері перетинали залізничне полотно", – написав на своїй сторінці у Facebook спікер регіонального управління Нацполіції Юрій Сулаєв у неділю, 3 червня.

За його даними, загиблі – жителі двох сіл Новосанжарського району. Наразі поліція Полтавської області розслідує цю трагедію.