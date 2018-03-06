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На Полтавщині потяг збив хлопця і дівчину на скутері

Трагедія сталася в Новосанжарському районі
У Полтавській області потяг насмерть збив хлопця і дівчину на скутері.
На Полтавщині потяг збив хлопця і дівчину на скутері Фото: biz.nv.ua

"Сьогодні вночі в Новосанжарському районі потягом смертельно травмовано 19-річного хлопця та 17-річну дівчину, які на скутері перетинали залізничне полотно", – написав на своїй сторінці у Facebook спікер регіонального управління Нацполіції Юрій Сулаєв у неділю, 3 червня.

За його даними, загиблі – жителі двох сіл Новосанжарського району. Наразі поліція Полтавської області розслідує цю трагедію.

Нагадаємо, 3 жовтня 2017 року у Воловці Закарпатської області потяг "Ужгород – Харків" насмерть збив одразу двох чоловіків.

 

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03 06 2018 16:34
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