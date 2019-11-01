На Полтавщині провели унікальну операцію на серці, - МОЗ

“Для пацієнта – це один з етапів процесу лікування"

Кардіохірурги Полтавської області виконали унікальну для регіону операцію - імплантацію трикамерного автоматичного кардіовертер-дефібрилятора.

“Лікарі Полтавщини провели унікальну операцію – імплантацію трикамерного автоматичного кардіовертер-дефібрилятора. Саме цей вид кардіохірургічних втручань дозволяє кожному третьому пацієнту отримати необхідну медичну допомогу та вийти з черги очікування на пересадку серця”, - повідомляє МОЗ.

Там поінформували, що операцію виконали лікарі відділення інтервенційної радіології Полтавської обласної клінічної лікарні імені Скліфосовського під керівництвом Валерія Залевського, завідуючого відділенням хірургії складних порушень серцевого ритму та електрокардіостимуляції Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова.

У МОЗ поінформували, що серце 62-річного пацієнта втрачало здатність скорочуватися і перекачувати кров.

“Діагноз “кардіоміопатія” встановили ще 5 років тому. Окрім серцевої недостатності, пацієнту загрожувала раптова смерть від зупинки серця. Чоловік належить до групи пацієнтів, яким потрібна пересадка серця. Але людині можна допомогти без заміни серця – завдяки імплантації трикамерного кардіовертер-дефібрилятора”, - зазначили у відомстві.

За словами Залевського, операція була складною, насамперед, для лікарів. “Для пацієнта – це один з етапів процесу лікування. У нього ще є передсердна тахікардія і йому необхідне лікування порушення ритму. Поки що ми виконали втручання з нульовою травматизацією, яке не потребує відкриття грудної клітки. Ресинхронізація у різних пацієнтів дає різні результати. Є і такі випадки, коли пацієнти повертаються до здорового життя. Цей пацієнт не потребує якихось особливих рекомендацій щодо способу життя, достатньо дотримуватися пити достатньо води, стежити за вагою”, – зазначив Залевський.

За словами завідувача відділення інтервенційної радіології Полтавської обласної клінічної лікарні імені Скліфосовського Руслана Сакевича, торік лікарі відділення за допомогою надсучасної ангіографічної системи виконали 1500 операцій, з них 600 – стентування пацієнтів з інфарктами.

Нагадаємо, що група вчених з університету Кіото вперше в світі провела операцію з пересадки нервових клітин, вирощених з індукованих стовбурових клітин (iPS-клітин), в мозок пацієнта з хворобою Паркінсона.