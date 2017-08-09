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На Полтавщині сільрада хоче купити авто за півмільйона, на дороги – 300 тисяч

Авто має бути поставлене до кінця року
Градизька селищна рада Полтавської області планує у вересні придбати автомобіль SUZUKI SX4 за 519 тисяч гривень, а на ремонт доріг витратила 300 тисяч.
На Полтавщині сільрада хоче купити авто за півмільйона, на дороги – 300 тисяч Фото: з вільних джерел

Про це йдеться в річному плані закупівель сільради на порталі Prozorro, передає "Радіо Свобода".

У документі також зазначено, що учасники закупівель можуть запропонувати автомобілі інших марок з аналогічними характеристиками, але це має бути "універсал".

Авто має бути поставлене до кінця року.

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Загалом 2017 року Градизька селищна рада на тендерах уклала 15 контрактів на суму 2,1 мільйона гривень.

Зокрема, 300 тисяч гривень – на ремонт доріг, 200 тисяч – на розробку генерального плану, по 100 тисяч гривень – на металопластикові вікна і паркан.

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08 09 2017 20:35
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