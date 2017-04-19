На Полтавщині у мітингувальників в'їхав автомобіль: є постраждалі
"Як тільки що стало відомо, що у Кременчуцькому районі в людей, які вийшли на мітинг, в'їхав легковий автомобіль. Щонайменше три людини отримали травми. Загиблих немає. Порушник намагався втекти, але поліція наздогнала. На місці працює слідчо-оперативна група і медики", - повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник відділу комунікації управління Нацполіції в Полтавській області Юрій Сулаєв.
Деталі обіцяють розповісти пізніше після уточнення інформації.
Як повідомляє "Кременчуцький телеграф", на кінцевій зупинці 9-го маршруту мешканці Кременчуцького району перекрили дорогу. Вони вимагають залишити територію ландшафтного заповідника "Белецковські плавні" за громадою.
Нагадаємо, що в с. Бабичі Львівської області військовий кран травмував чоловіка.
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