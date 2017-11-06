CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю, 11 червня, вранці в Кременчуці Полтавської області 23-річний військовослужбовець з Рівного згорів від удару струмом на залізничній станції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Полтавщині український військовослужбовець загинув від удару струмом
Розслідуванням інциденту займатиметься військова прокуратура
Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Потяг з військовими їхав із Західної України на ротацію через Кременчук, інформує УНІАН з посиланням на міськвідділ поліції.
Військовослужбовець, командир взводу військової частини А1671, 23-річний старший лейтенант контролював процес перевезення техніки, обходив вантажний потяг і перевіряв пломби на вагонах, в цей момент його вдарило струмом. Від розряду струму лейтенант згорів.
Розслідуванням інциденту займатиметься військова прокуратура.
Нагадаємо, що в одній із військових частин у Київській області військовослужбовець строкової служби з необережності застрелив свого товариша по службі.
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11 06 2017 15:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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