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На Полтавщині український військовослужбовець загинув від удару струмом

Розслідуванням інциденту займатиметься військова прокуратура
У неділю, 11 червня, вранці в Кременчуці Полтавської області 23-річний військовослужбовець з Рівного згорів від удару струмом на залізничній станції.
На Полтавщині український військовослужбовець загинув від удару струмом Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Потяг з військовими їхав із Західної України на ротацію через Кременчук, інформує УНІАН з посиланням на міськвідділ поліції.

Військовослужбовець, командир взводу військової частини А1671, 23-річний старший лейтенант контролював процес перевезення техніки, обходив вантажний потяг і перевіряв пломби на вагонах, в цей момент його вдарило струмом. Від розряду струму лейтенант згорів.

Розслідуванням інциденту займатиметься військова прокуратура.

Нагадаємо, що в одній із військових частин у Київській області військовослужбовець строкової служби з необережності застрелив свого товариша по службі.

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11 06 2017 15:35
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