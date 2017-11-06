На Полтавщині український військовослужбовець загинув від удару струмом

У неділю, 11 червня, вранці в Кременчуці Полтавської області 23-річний військовослужбовець з Рівного згорів від удару струмом на залізничній станції.

Потяг з військовими їхав із Західної України на ротацію через Кременчук, інформує УНІАН з посиланням на міськвідділ поліції.

Військовослужбовець, командир взводу військової частини А1671, 23-річний старший лейтенант контролював процес перевезення техніки, обходив вантажний потяг і перевіряв пломби на вагонах, в цей момент його вдарило струмом. Від розряду струму лейтенант згорів.

Розслідуванням інциденту займатиметься військова прокуратура.

Нагадаємо, що в одній із військових частин у Київській області військовослужбовець строкової служби з необережності застрелив свого товариша по службі.