Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На Полтавщині від ботулізму помер чоловік

Чоловік їв в'ялену рибу
У Горішніх Плавнях Полтавської області від ботулізму помер 57-річний чоловік.
На Полтавщині від ботулізму помер чоловік Фото: bbc.com/ukrainian/health

Чоловіка доставили в лікарню 5 червня після вживання в'яленої риби з магазину, але медики врятувати його не змогли, повідомляє сайт поліції.

Для встановлення обставин смерті та підтвердження діагнозу "ботулізм" розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Це вже третя смерть від ботулізму за останні тижні. Наприкінці травня помер киянин, декілька днів тому - житель Сум. Ще декількох людей медикам вдалося врятувати. Всі вони вживали в'ялену рибу.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", в останні дні в Запоріжжі з діагнозом "ботулізм" були госпіталізовані п'ятеро осіб.

Медики просять утриматися від вживання влітку в'яленої риби.

Читайте також: Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Нагадаємо, що за даними Держспоживслужби, за минулий тиждень було зафіксовано ще два випадки захворювання на ботулізм - у мешканки села Нікольське Полтавської області та жительки міста Дніпрорудне Запорізької області.

Відзначимо, що в Києві ввели тимчасову заборону на реалізацію в'яленої риби промислового виробництва.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 06 2017 15:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.