На Полтавщині від ботулізму помер чоловік

У Горішніх Плавнях Полтавської області від ботулізму помер 57-річний чоловік.

Чоловіка доставили в лікарню 5 червня після вживання в'яленої риби з магазину, але медики врятувати його не змогли, повідомляє сайт поліції.

Для встановлення обставин смерті та підтвердження діагнозу "ботулізм" розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Це вже третя смерть від ботулізму за останні тижні. Наприкінці травня помер киянин, декілька днів тому - житель Сум. Ще декількох людей медикам вдалося врятувати. Всі вони вживали в'ялену рибу.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", в останні дні в Запоріжжі з діагнозом "ботулізм" були госпіталізовані п'ятеро осіб.

Медики просять утриматися від вживання влітку в'яленої риби.

Читайте також: Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Нагадаємо, що за даними Держспоживслужби, за минулий тиждень було зафіксовано ще два випадки захворювання на ботулізм - у мешканки села Нікольське Полтавської області та жительки міста Дніпрорудне Запорізької області.

Відзначимо, що в Києві ввели тимчасову заборону на реалізацію в'яленої риби промислового виробництва.