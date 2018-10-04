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На Полтавщині впав вертоліт

Пілоти не постраждали
У Полтавській області під час авіахімічних робіт упав вертоліт "Мі-2" з двома пілотами на борту.
На Полтавщині впав вертоліт Фото: pl.npu.gov.ua

"Пригода сталася сьогодні, близько 17 години, біля села Чернишівка Шишацького району. На місце аварії прибули наряди поліції, медики і рятувальники. Встановлено, що на борту вертольота "Мі-2", що належить приватній фірмі, перебували двоє пілотів. В результаті падіння вони не постраждали", - повідомляється на сайті місцевої поліції.

Правоохоронці встановлюють всі обставини і причини аварії.

Нагадаємо, в січні в Автозаводському районі Кременчука впав і загорівся вертоліт Мі-8 приватної авіакомпанії "Українські вертольоти". Причиною аварії стало те, що пілоти не помітили розтяжки троса, який тримає телевежу.

 

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10 04 2018 19:58
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