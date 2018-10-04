CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Полтавській області під час авіахімічних робіт упав вертоліт "Мі-2" з двома пілотами на борту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Полтавщині впав вертоліт
Пілоти не постраждали
Фото: pl.npu.gov.ua
"Пригода сталася сьогодні, близько 17 години, біля села Чернишівка Шишацького району. На місце аварії прибули наряди поліції, медики і рятувальники. Встановлено, що на борту вертольота "Мі-2", що належить приватній фірмі, перебували двоє пілотів. В результаті падіння вони не постраждали", - повідомляється на сайті місцевої поліції.
Правоохоронці встановлюють всі обставини і причини аварії.
Нагадаємо, в січні в Автозаводському районі Кременчука впав і загорівся вертоліт Мі-8 приватної авіакомпанії "Українські вертольоти". Причиною аварії стало те, що пілоти не помітили розтяжки троса, який тримає телевежу.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 04 2018 19:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее
- Об коррупционной солидарности