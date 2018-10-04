На Полтавщині впав вертоліт

У Полтавській області під час авіахімічних робіт упав вертоліт "Мі-2" з двома пілотами на борту.

"Пригода сталася сьогодні, близько 17 години, біля села Чернишівка Шишацького району. На місце аварії прибули наряди поліції, медики і рятувальники. Встановлено, що на борту вертольота "Мі-2", що належить приватній фірмі, перебували двоє пілотів. В результаті падіння вони не постраждали", - повідомляється на сайті місцевої поліції.

Правоохоронці встановлюють всі обставини і причини аварії.

Нагадаємо, в січні в Автозаводському районі Кременчука впав і загорівся вертоліт Мі-8 приватної авіакомпанії "Українські вертольоти". Причиною аварії стало те, що пілоти не помітили розтяжки троса, який тримає телевежу.