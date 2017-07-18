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На Полтавщині засудили до 4 років інформатора бойовиків

Засуджений - колишній військовослужбовець
Суд посадив на 4 роки до в'язниці жителя Миргорода, який інформував терористів ОРДО про польоти військових літаків.
На Полтавщині засудили до 4 років інформатора бойовиків Фото: megatechnews.com

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області.

"Апеляційний суд Полтавської області скасував вирок Миргородського міськрайонного суду від 16 червня 2016 року щодо миргородця, який інформував терористів про польоти військових літаків. Суд вищої інстанції засудив вищезгаданого громадянина до 4 років позбавлення волі, тоді як місьрайонний суд призначив більш м'яке покарання, ніж передбачено законом, - 2 роки і 6 місяців позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі розповіли, що засуджений - колишній військовослужбовець, який із грудня 2014 по лютий 2015 року телефоном неодноразово передавав представнику ОРДО, з яким свого часу навчався, інформацію про польоти військових літаків з аеродрому військової частини, розташованої поблизу місця свого проживання.

Там зазначили також, що окрім відомостей про години та напрями польотів, злочинець розповів бойовикам про можливе розширення Миргородської центральної районної лікарні для лікування поранених військовослужбовців правоохоронних органів та Збройних сил України під час проведення антитерористичної операції.

За інформацією прокуратури, під час обшуку вдома в інформатора виявили перероблену вогнепальну зброю – пістолет, придатний для пострілів.

Чоловік засуджений за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування) та ч. 1 ст. 263 (придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Британський суд вперше визнав громадянина країни Бенджаміна Стімсона, який воював на Донбасі на боці бойовиків, винним у терористичній діяльності і засудив його до п'яти років і чотирьох місяців в'язниці.

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18 07 2017 22:57
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