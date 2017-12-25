На Полтавщині зіткнулися мікроавтобус і вантажівка
Дорожньо-транспортна пригода сталася рано-вранці в понеділок, 25 грудня. Після зіткнення мікроавтобус вилетів у кювет.
"Після зіткнення мікроавтобус під керуванням 38-річного мешканця Сумської області з’їхав у кювет, вантажівка частково з'їхала на узбіччя та перекрила смугу руху у напрямку міста Харків. Унаслідок аварії 2 людини (водій мікроавтобуса та 41-річна пасажир, мешканка Харківщини) з тілесними ушкодженнями доставлені до районної лікарні. Від отриманих травм водій згодом помер", - повідомляє прес-служба поліції Полтавської області.
За фактом ДТП вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Словаччині автобус, у якому їхали дев’ять українців, потрапив у ДТП у передмісті Кошице.
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