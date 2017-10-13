CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа трасі Київ - Харків у Полтавській області водій вантажівки, якою перевозили свиней, не впорався з керуванням. У результаті ДТП загинули 50 тварин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Полтавщиині в ДТП загинули 50 свиней
Водій автомобіля тілесних ушкоджень не отримав
Фото: poltava.to
"12 жовтня близько 1:30 на автодорозі Київ - Харків поблизу села Вільшанка Лубенського району водій вантажівки MAN перевищив швидкість і не впорався з керуванням, в результаті чого вантажівка перекинулася в кювет", - повідомляє місцевий сайт "Полтавщина".
За інформацією поліції, водій автомобіля тілесних ушкоджень не отримав.
Усього у вантажівці було близько 180 свиней.
Нагадаємо, що в США близько 200 свиней розбіглися по шосе після того, як вантажівка, що їх перевозила, перекинулася під час аварії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 10 2017 16:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа