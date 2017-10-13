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На Полтавщиині в ДТП загинули 50 свиней

Водій автомобіля тілесних ушкоджень не отримав
На трасі Київ - Харків у Полтавській області водій вантажівки, якою перевозили свиней, не впорався з керуванням. У результаті ДТП загинули 50 тварин.
На Полтавщиині в ДТП загинули 50 свиней Фото: poltava.to

"12 жовтня близько 1:30 на автодорозі Київ - Харків поблизу села Вільшанка Лубенського району водій вантажівки MAN перевищив швидкість і не впорався з керуванням, в результаті чого вантажівка перекинулася в кювет", - повідомляє місцевий сайт "Полтавщина".

За інформацією поліції, водій автомобіля тілесних ушкоджень не отримав.

Усього у вантажівці було близько 180 свиней.

Нагадаємо, що в США близько 200 свиней розбіглися по шосе після того, як вантажівка, що їх перевозила, перекинулася під час аварії.

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13 10 2017 16:35
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