На Полтавщиині в ДТП загинули 50 свиней

На трасі Київ - Харків у Полтавській області водій вантажівки, якою перевозили свиней, не впорався з керуванням. У результаті ДТП загинули 50 тварин.

"12 жовтня близько 1:30 на автодорозі Київ - Харків поблизу села Вільшанка Лубенського району водій вантажівки MAN перевищив швидкість і не впорався з керуванням, в результаті чого вантажівка перекинулася в кювет", - повідомляє місцевий сайт "Полтавщина".

За інформацією поліції, водій автомобіля тілесних ушкоджень не отримав.

Усього у вантажівці було близько 180 свиней.

Нагадаємо, що в США близько 200 свиней розбіглися по шосе після того, як вантажівка, що їх перевозила, перекинулася під час аварії.