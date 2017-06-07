На поповнення капіталу "ПриватБанку" держава витратила 7% ВВП, – голова Ради НБУ
Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова Ради НБУ Богдан Данилишин
"Рада НБУ вчора зробила оцінку, що на поповнення капіталу "ПриватБанку" вже витрачено еквівалент майже 5% ВВП. З урахуванням ре капіталізації 38,5 мільярдів гривень – це вже 7% ВВП. Звичайно – це багато, але в тих умовах, в яких перебував "ПриватБанк" в кінці 2016 року, якби держава не націоналізувала "ПриватБанк", втрати могли бути набагато вищими", – заявив Данилишин.
Нагадаємо, у грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".
За даними аудиту, про який повідомив Bloomberg, 99,4% корпоративного кредитного портфеля "ПриватБанку" на кінець 2016 року складали позики, видані пов'язаним з колишніми акціонерами компаніями.
Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.
Після націоналізації "ПриватБанку" держава вклала у фінустанову суму, еквівалентну 5% ВВП.
Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків