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На поповнення капіталу "ПриватБанку" держава витратила 7% ВВП, – голова Ради НБУ

Якби держава не націоналізувала "ПриватБанк", втрати могли бути набагато вищими", заявив Данилишин
На поповнення капіталу "ПриватБанку", з урахуванням рефінансування, держава витратила 7% ВВП.
На поповнення капіталу "ПриватБанку" держава витратила 7% ВВП, – голова Ради НБУ Фото:unian.ua

Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова Ради НБУ Богдан Данилишин

"Рада НБУ вчора зробила оцінку, що на поповнення капіталу "ПриватБанку" вже витрачено еквівалент майже 5% ВВП. З урахуванням ре капіталізації 38,5 мільярдів гривень – це вже 7% ВВП. Звичайно – це багато, але в тих умовах, в яких перебував "ПриватБанк" в кінці 2016 року, якби держава не націоналізувала "ПриватБанк", втрати могли бути набагато вищими", – заявив Данилишин.

Нагадаємо, у грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".

За даними аудиту, про який повідомив Bloomberg, 99,4% корпоративного кредитного портфеля "ПриватБанку" на кінець 2016 року складали позики, видані пов'язаним з колишніми акціонерами компаніями.

Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.

Після націоналізації "ПриватБанку" держава вклала у фінустанову суму, еквівалентну 5% ВВП.

Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.

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