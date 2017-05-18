На Порошенка подали до суду через блокування російських сайтів
Юрист на своїй сторінці у Facebook назвав постанову про блокування "беззаконням і безкарним порушенням прав громадян", обмеженням їхньої свободи, порівнявши дії Порошенка з політикою влади Північної Кореї.
У тексті позову Лихачов просить суд визнати незаконним цей указ у частині пунктів 271-273, 275, 276, 422-425, 434 і 435 додатка 2 до рішення РНБО.
Читайте також: "Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога
Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".
Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків