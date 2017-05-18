Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На Порошенка подали до суду через блокування російських сайтів

Правозахисник вважає постанову про блокування "беззаконням і безкарним порушенням прав громадян"
Юрист Чугуївської правозахисної групи Роман Лихачов подав позов до Вищого адміністративного суду проти Президента України Петра Порошенка з вимогою скасувати блокування низки російських сайтів і соціальних мереж.
На Порошенка подали до суду через блокування російських сайтів Петро Порошенко. Фото: АПУ

Юрист на своїй сторінці у Facebook назвав постанову про блокування "беззаконням і безкарним порушенням прав громадян", обмеженням їхньої свободи, порівнявши дії Порошенка з політикою влади Північної Кореї.

У тексті позову Лихачов просить суд визнати незаконним цей указ у частині пунктів 271-273, 275, 276, 422-425, 434 і 435 додатка 2 до рішення РНБО.

Читайте також: "Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 05 2017 10:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.