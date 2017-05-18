На Порошенка подали до суду через блокування російських сайтів

Правозахисник вважає постанову про блокування "беззаконням і безкарним порушенням прав громадян"

Юрист Чугуївської правозахисної групи Роман Лихачов подав позов до Вищого адміністративного суду проти Президента України Петра Порошенка з вимогою скасувати блокування низки російських сайтів і соціальних мереж.

Юрист на своїй сторінці у Facebook назвав постанову про блокування "беззаконням і безкарним порушенням прав громадян", обмеженням їхньої свободи, порівнявши дії Порошенка з політикою влади Північної Кореї.

У тексті позову Лихачов просить суд визнати незаконним цей указ у частині пунктів 271-273, 275, 276, 422-425, 434 і 435 додатка 2 до рішення РНБО.

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Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.