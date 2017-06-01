На посаду голови Нацполіції претендує 20 осіб, - МВС
Радник глави МВС України Іван Варченко розповів, що документи можна подавати ще два дні, а комісія почне їх розглядати після 15 січня, інформує "112 Україна".
"Список учасників буде після того, як свою роботу почне конкурсна комісія. Не виключаю, що там будуть і народні депутати, і інші публічні особи. Слід розуміти, що якась частина людей одразу не пройде через те, що не відповідає формальним ознакам, які виписані в ЗУ "Про Національну поліцію". Зазвичай в 99 відсотках з 100 там, де були відкриті конкурси, якась частина людей подавалася, не прочитавши документи", - зазначив він.
Конкурс розраховують завершити на початку лютого, хоча він не прив'язаний до конкретної дати.
Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 16 грудня 2016 року оголосив конкурс на заміщення вакантної посади голови Національної поліції.
Відзначимо, що 16 листопада Кабінет міністрів України звільнив Хатію Деканоїдзе з посади голови Національної поліції.
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