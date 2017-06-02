На посаду голови Нацполіції вже визначили трьох претендентів
З 30 січня по 3 лютого комісія провела інтерв'ю з кожним із претендентів.
Всім задавалися однакові 18 питань, пов'язані з роботою Національної поліції. Також члени комісії оцінювали за 5-бальною шкалою наявність у кандидатів п'яти компетенцій: цінність і етика, стратегічне мислення, навички управління, управління змінами, лідерство. Підраховувалася сума балів кандидата від кожного члена комісії та комісії в цілому по всім компетенцій, повідомляють на сайті МВС.
4 лютого комісія обговорила підсумки інтерв'ю і вибрала консенсусом трьох кращих кандидатів з десяти, після чого провела серед них рейтингове голосування. За його результатами комісія рекомендувала міністру внутрішніх справ Костянтина Бушуєва (заступник голови Національної поліції), Андрія Вишневського (директора Центру безкоштовної правової допомоги) та Сергія Князєва (начальника Департаменту карного розшуку Нацполіції).
Міністр проведе індивідуальні зустрічі з кожним із кандидатів, після чого подасть кращу кандидатуру на розгляд Кабінету міністрів.
Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 16 грудня 2016 року оголосив конкурс на заміщення вакантної посади голови Національної поліції.
Станом на 13 січня кількість претендентів на посаду перевищувало 60 осіб. Кілька фаворитів конкурсу, в тому числі в.о. глави Нацполіціі Вадим Троян та глава київської поліції Андрій Крищенко, відмовилися від боротьби.
26 січня список скоротили до 10 осіб.
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